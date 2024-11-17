台中南屯七旬翁清晨墜社區泳池亡 警查無妻兒來相驗

台中市消防局在昨天清晨7時許獲報，南屯區一棟大樓有墜樓案件，救護車到場發現，死者倒臥在社區一樓泳池旁，已明顯死亡，警方查出，死者是年約七旬的老翁，獨居該處多年，因無妻兒、家屬配合相驗，先找死者友人驗屍。

經查，年約71歲的老翁昨天清晨7時許，墜落在南屯區惠中路三段的一棟大樓社區泳池旁，警消到場確認，老翁已明顯死亡。

警方清查死者身分時發現，死者沒有結婚、無子女，與其他親族已多年未聯繫，一直獨居在案發地點，患有慢性疾病，警方為進行司法相驗程序，僅能先找來死者友人，配合相驗。

檢察官相驗後，確認案發現場無外力破壞打鬥痕跡，且無外力介入跡象，全案以意外結案。