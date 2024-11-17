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喜來登旁公車追撞波及對向小黃 行人被捲車底 初查駕駛無酒駕
台北市中正區忠孝東路、鎮江街口今天上午發生重大車禍事故，導致兩輛公車、一輛計程車追撞，導致一名女性行人被捲入車底，脫困後無呼吸心跳，送往台大急救，兩輛公車也有10多名乘客受傷送醫。初步確認，兩名公車駕駛均無酒駕。
據了解，今天這起重大車禍，是一輛大都會公車正要右轉時，駕駛正在路口停等進行指差確認，卻遭後方一輛大有巴士公車追撞，導致公車往前推撞到一名女性行人，之後又撞上對向計程車，導致這名行人被捲入車底，一度受困，經警消協助脫困後已無呼吸心跳，已送往台大醫院急救，目前確切的肇事原因還在調查，兩輛公車車上也有10多名乘客受傷送醫。
這起重大車禍發生在上午9點05分，北市公運處長李昆振表示，目前初步了解，兩位公車駕駛沒有酒駕，排除有酒駕肇事，後續的相關責任釐清還在調查，後續也會依照公路法處分。
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