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市民見妙齡女站台中公園日月湖畔 警消搜救送醫亡

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名年約23歲的女子昨天凌晨被市民發現，在台中公園的日月湖畔停留，市民擔心發生危險，通知警方到場，但警方只發現女子遺留物品，趕緊聯絡消防隊到場搜溺，女子獲救時已無生命跡象，送醫急救無效身亡。

第二警分局公園所在昨天凌晨1時許，接獲市民通報，台中公園日月湖畔有一名女子駐足，疑有輕生念頭，警方趕緊前往附近巡查，未發現女子身影，不過有發現疑似女子遺留的物品。

警方趕緊通知消防隊到場搜溺，事隔30多分鐘後，找到女子，但女子已無生命激將，經送醫急救後仍宣告不治。

警方查出死者身分，聯絡家屬配合檢察官相驗。經查，死者精神狀況不佳，女子墜湖前無其他外力介入跡證，排除外力介入，檢方以溺水身亡結案。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

台中公園日月湖昨天凌晨傳出女子墜湖意外。圖／讀者提供
台中公園日月湖昨天凌晨傳出女子墜湖意外。圖／讀者提供

台中市 消防隊

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