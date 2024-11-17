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高鐵持刀客下車後狂變裝 警鎖定年齡層通報友軍協查中

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高鐵持刀客下車後狂變裝 警鎖定年齡層通報友軍協查中

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

高鐵814車次昨傳出持刀案，警方漏夜追查，今早鎖定年約40至50歲男子涉案，專案小組發現該男多次變裝、製造斷點，規避查緝，已通報北部鄰近機關協查，持續追查男子下落中。

警方調查，男子搭乘高鐵814次列車北上，在苗栗站曾與劉姓女子爭吵，列車靠近台北站時，男子又到第10車廂找劉女理論，民眾上前勸阻，男子甩開背包，不慎掉出一把尖刀，撿起後又將刀插入一旁椅背折疊桌，恰好列車停靠台北站，男子順勢下車逃逸。

高鐵公司昨在案發後數小時才將車廂內影像交給警方，昨晚也有民眾將直擊影像上傳網路，鐵路警察局表示，經漏夜追查，專案小組已鎖定年約40至50歲男子涉案，由於該男在台北站下車後多次變裝、製造斷點，規避查緝，偵辦難度大增，其確切身分仍有待釐清，目前已通報北部鄰近機關協助調查，持續追查男子行蹤。

高鐵814車次昨傳出持刀案，警方漏夜追查，今早鎖定年約40至50歲男子涉案。記者李隆揆／翻攝
高鐵814車次昨傳出持刀案，警方漏夜追查，今早鎖定年約40至50歲男子涉案。記者李隆揆／翻攝
高鐵814車次昨傳出持刀案，警方漏夜追查，今早鎖定年約40至50歲男子涉案。記者李隆揆／翻攝
高鐵814車次昨傳出持刀案，警方漏夜追查，今早鎖定年約40至50歲男子涉案。記者李隆揆／翻攝

車廂 高鐵

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