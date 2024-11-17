台中妙齡女疑感情糾紛…北屯大樓找閨蜜4小時後倒地亡

台中市年約30歲女子昨天凌晨倒臥在北屯區松竹路、松安街的人行道，臟器外露，救護車到場確認，已明顯死亡，經查，女子在前晚9時因感情糾紛，到該處大樓找閨蜜訴苦，但事隔4小時後，女子即從大樓13樓墜落，檢警相驗後，排除外力介入結案。

經查，死者在15日晚間9時許，前往北屯區松竹路、松安街一棟大樓找閨蜜訴苦，死者近期受感情所苦，死者與閨蜜聊至深夜後，閨蜜回房睡覺，未料死者持磁扣搭乘電梯前往頂樓，昨天凌晨1時許，即傳出意外，案發時間距死者進閨蜜大樓僅約4小時。

死者墜落在社區外的人行道上，救護車到場確認，死者已臟器外露，明顯死亡，交由轄區派出所報請檢察官相驗。

警方到場採證，調閱電梯監視器與案發頂樓的跡證，確認無外力破壞、打鬥痕跡，昨天檢察官與死者家人進行司法相驗，家人對死因沒有意見，檢方排除外力介入，以意外結案。