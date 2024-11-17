貨車撞斷電桿摔落魚塭 雲林海巡遠端監控快速救人

一輛準備到雲林縣口湖鄉台子漁港載運漁貨的大貨車，昨天傍晚路經金湖魚塭區，不慎撞斷電桿車輛摔落深5公尺的魚塭，車內兩人受傷一人自行爬上岸、一人受困，當地海巡署金湖安檢所透過漁港監控系統火速趕往救人，協助兩人送醫幸無大礙，案由警方處理中。

為監控各漁港船筏進出，海巡署中部分署第四岸巡隊在各漁港施設「智慧型港區監視系統」可透過電腦連線隨時監控港域附近動態，第四岸巡隊金湖安檢所人員昨天傍晚，發現距安檢所東南方約550公尺處發出火光。

經進一步查看發現，疑有車輛不慎撞擊電線桿並摔入魚塭，海巡人員立即整裝馳赴救援，同時通報警消單位通力合作救援2名落水男子。金湖安檢所人員說，當時天色開始變暗，聽到強大撞擊聲及發現不明火光，旋即透過「智慧型港區監視系統」查看，才發現這落水意外。

海巡人員第一時間攜帶魚雷浮標及長背板等救生裝備火速前往，發現現場一支電桿被撞斷，整輛大貨車摔落路旁魚塭，車內1人自行上岸，另1人受困待救援。

因魚塭落差約有5公尺，救援困難，海巡人員先將落水受困的人固定，以免溺水，幸好口湖消防分隊即時趕到，以加長型鋁梯架橋才將救出脫困，兩人意識清楚幸輕傷勢不重，送北港媽祖醫院就醫已無大礙，肇事原因由警方調查中。