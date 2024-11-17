單身女掉落網路愛情陷阱 險遭詐騙83萬多元
台南市40歲蔡姓女子到西門路某銀行打算匯款港幣20萬元、約新台幣83萬多元，行員關懷提問她匯款用途，她表示要匯款到香港拍賣當地海關查扣的貨品，卻不認識中間介紹的香港男子，行員研判是常見的網路境外詐騙，趕緊通知警員到場勸阻，保住她辛苦積蓄。
蔡女前天下午3點多到銀行要匯款，她表示在網路上結識一名男子要購買香港海關拍賣查扣的貨品，男網友打算向她借款，她淡定地說:「這名男網友我認識很久了，港幣20萬元是我要借給男朋友的。」 但她說話時神情有異、眼神閃爍，台南市警二分局海安派出所警員陳信叡、吳玟庭，詢問她男子身分時，蔡女卻答不出來這名男網友相關年籍資料細節。
警員規勸並提醒蔡女「這是詐騙，千萬不要匯款」，委婉向蔡女分享近期民眾陷入跨國網路戀愛卻慘遭受騙，及利用通訊軟體假裝借錢實遭詐騙相關案例，向她提醒這是詐騙集團慣用的話術及手法。原本打算匯款的蔡女才恍然大悟、驚覺遭到詐騙，連忙向員警道謝，並打消匯款念頭。
警方表示，使用交友軟體或社交網絡平台，如果遇到對方帥氣或美女大頭照，利用工作投資等理由借錢，要求民眾配合匯款到指定帳戶時，請先別被愛情沖昏頭，這是「假交友、真詐騙」的詐騙手法，應與周邊親朋好友討論，或撥打165反詐騙專線或是110報案查詢，避免落入詐騙集團陷阱。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言