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單身女掉落網路愛情陷阱 險遭詐騙83萬多元

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市40歲蔡姓女子到西門路某銀行打算匯款港幣20萬元、約新台幣83萬多元，行員關懷提問她匯款用途，她表示要匯款到香港拍賣當地海關查扣的貨品，卻不認識中間介紹的香港男子，行員研判是常見的網路境外詐騙，趕緊通知警員到場勸阻，保住她辛苦積蓄。

蔡女前天下午3點多到銀行要匯款，她表示在網路上結識一名男子要購買香港海關拍賣查扣的貨品，男網友打算向她借款，她淡定地說:「這名男網友我認識很久了，港幣20萬元是我要借給男朋友的。」 但她說話時神情有異、眼神閃爍，台南市警二分局海安派出所警員陳信叡、吳玟庭，詢問她男子身分時，蔡女卻答不出來這名男網友相關年籍資料細節。

警員規勸並提醒蔡女「這是詐騙，千萬不要匯款」，委婉向蔡女分享近期民眾陷入跨國網路戀愛卻慘遭受騙，及利用通訊軟體假裝借錢實遭詐騙相關案例，向她提醒這是詐騙集團慣用的話術及手法。原本打算匯款的蔡女才恍然大悟、驚覺遭到詐騙，連忙向員警道謝，並打消匯款念頭。

警方表示，使用交友軟體或社交網絡平台，如果遇到對方帥氣或美女大頭照，利用工作投資等理由借錢，要求民眾配合匯款到指定帳戶時，請先別被愛情沖昏頭，這是「假交友、真詐騙」的詐騙手法，應與周邊親朋好友討論，或撥打165反詐騙專線或是110報案查詢，避免落入詐騙集團陷阱。

蔡姓女子（中）遭到網路愛情詐騙，經台南市警二分局海安派出所警員及銀行行員勸阻保住83萬多元。記者黃宣翰／翻攝
蔡姓女子（中）遭到網路愛情詐騙，經台南市警二分局海安派出所警員及銀行行員勸阻保住83萬多元。記者黃宣翰／翻攝

網路 詐騙集團

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