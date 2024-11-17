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非站牌處攔公車司機拒停 高雄阿伯怒阻公車前進慘了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

呂姓男子昨晚在高市七賢一路見公車駛來，招手搭車，但因非站牌處，潘姓司機拒絕停靠，呂惱羞成怒，見公車在路口停紅燈，趨前擋在車前阻止前進，過程被民眾拍下PO網；警方指呂男違反交通規則，司機提告強制罪，將通知他到案說明。

網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，只見一名阿伯拄著雨傘，和公車爆發不明糾紛，站在新興區七賢一路公車前阻擋公車前進。

轄區新興警分局調查，案發在昨晚6時45分許，當時68歲呂姓男子隨手召首要港都客運的公車停車，28歲潘姓司機考量非站牌處未停車，呂男見公車在路口停等紅燈，於是站在車前阻擋。

雙方僵持約5分鐘，呂男才讓步，警方問潘姓司機，並根據客運公司提供的行車畫面，確認呂男有站立於公車前阻擋車輛行駛，將依道路交通管理處罰條例第78條第1項第4款「於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通」，處以500元罰鍰。

此外，因公車司機潘男另提出刑法強制罪告訴，後續將通知呂男到案名，函送高雄地檢署偵辦。

呂姓男子昨晚在高市七賢一路見公車駛來，招手搭車，司機拒絕停靠，呂惱羞成怒，趨前擋在公車前阻止前進。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
呂姓男子昨晚在高市七賢一路見公車駛來，招手搭車，司機拒絕停靠，呂惱羞成怒，趨前擋在公車前阻止前進。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
呂姓男子昨晚在高市七賢一路見公車駛來，招手搭車，司機拒絕停靠，呂惱羞成怒，趨前擋在公車前阻止前進。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
呂姓男子昨晚在高市七賢一路見公車駛來，招手搭車，司機拒絕停靠，呂惱羞成怒，趨前擋在公車前阻止前進。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
呂姓男子昨晚在高市七賢一路見公車駛來，招手搭車，司機拒絕停靠，呂惱羞成怒，趨前擋在公車前阻止前進。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
呂姓男子昨晚在高市七賢一路見公車駛來，招手搭車，司機拒絕停靠，呂惱羞成怒，趨前擋在公車前阻止前進。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

紅燈 雨傘

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