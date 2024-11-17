中山高六堵段雨中2車碰撞 2人受困車內 消防馳援送醫

國道1號中山高今天凌晨雨中發生黑、白2輛轎車碰撞事故，其中黑車的駕駛人和副駕駛座的乘客受傷，消防人員到場完成固定頸圈等防護後，救下車送醫。車禍原因由國道警察調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今晨2時20分，接獲國道警察通報，國道1號南下約3.7公里處發生2輛轎車車禍，疑似有人受困待援。

消防局派遣仁愛、信二分隊出動消防車4輛、救護車2輛，消防人員14名，由仁愛分隊分隊長王博昇及小隊長楊博元帶隊前往搶救。