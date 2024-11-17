少女疑被拐騙到緬甸 傳訊向母求救

轄區大湖警方證實已受理秋女報案，因少女確定出境，已轉請外交部協助，同時也將針對少女國內接觸對象進行查訪。記者吳傑沐／攝影 苗栗一名17歲少女疑遭人蛇集團拐騙出國，近日透過網路通訊向母親求救，稱對方要50萬美元才肯放人，但至今只有少女單方面主動聯繫，又未說錢要如何交付，營救行動困難重重；大湖警分局除聯繫外交部協助，也在追查少女離台前接觸過的對象。

據了解，少女上個月25日出境前往泰國，隔天曾傳簡訊「我已經到泰國了」向母親報平安，此後便斷了音訊；由於少女曾說學校同學介紹「到泰國背黃金回台可領60萬元」，家人懷疑少女被不法集團蒙騙，追查手機門號定位，見定位點已跑到緬甸的克倫邦，擔心安危，隨即報警並尋求立委高金素梅協助。

近日，少女母親收到少女的求救訊息，稱現在唯一辦法就是買她回去，「50萬美元，他們才會放人」，其他訊息關鍵字還包括「新泰昌」、「交克園區」、「勝天集團」等，還提醒母親「我沒回就不要傳，他們會看」；少女雖稱會再聯繫，並說「你們不要放棄救我」，但8日之後再無音訊，家屬急得像熱鍋上螞蟻。

大湖警分局表示，經查少女確實出境，至今未入境，已通報警政署轉請外交部協助，轄區員警將從少女生活環境及交友對象著手調查。