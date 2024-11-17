聽新聞
0:00 / 0:00

少女疑被拐騙到緬甸 傳訊向母求救

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導

轄區大湖警方證實已受理秋女報案，因少女確定出境，已轉請外交部協助，同時也將針對少女國內接觸對象進行查訪。記者吳傑沐／攝影
轄區大湖警方證實已受理秋女報案，因少女確定出境，已轉請外交部協助，同時也將針對少女國內接觸對象進行查訪。記者吳傑沐／攝影
苗栗一名17歲少女疑遭人蛇集團拐騙出國，近日透過網路通訊向母親求救，稱對方要50萬美元才肯放人，但至今只有少女單方面主動聯繫，又未說錢要如何交付，營救行動困難重重；大湖警分局除聯繫外交部協助，也在追查少女離台前接觸過的對象。

據了解，少女上個月25日出境前往泰國，隔天曾傳簡訊「我已經到泰國了」向母親報平安，此後便斷了音訊；由於少女曾說學校同學介紹「到泰國背黃金回台可領60萬元」，家人懷疑少女被不法集團蒙騙，追查手機門號定位，見定位點已跑到緬甸的克倫邦，擔心安危，隨即報警並尋求立委高金素梅協助。

近日，少女母親收到少女的求救訊息，稱現在唯一辦法就是買她回去，「50萬美元，他們才會放人」，其他訊息關鍵字還包括「新泰昌」、「交克園區」、「勝天集團」等，還提醒母親「我沒回就不要傳，他們會看」；少女雖稱會再聯繫，並說「你們不要放棄救我」，但8日之後再無音訊，家屬急得像熱鍋上螞蟻。

大湖警分局表示，經查少女確實出境，至今未入境，已通報警政署轉請外交部協助，轄區員警將從少女生活環境及交友對象著手調查。

外交部 母親 泰國

延伸閱讀

苗栗少女疑被誘騙至緬甸失聯 向母傳訊：不要放棄救我

原民禁伐補償爭議終於解 高金素梅：欣慰卓揆依法行政

原民會組織法協商破裂 陳瑩拍桌喊「一直插話幹嘛？」

批鄭天財、高金素梅睜眼說瞎話 伍麗華喊：放過原住民

相關新聞

影／與浪搏命！基隆嶼浪襲釣客釀1死2傷 直升機驚險吊掛救援

基隆籍「鋒屏號」娛樂漁今天搭載19名釣客出海，在基隆嶼外礁釣魚，因大浪襲擊7釣客落海，6人獲救無大礙，林姓釣客漂流至礁石...

少女疑被拐騙到緬甸 傳訊向母求救

苗栗一名17歲少女疑遭人蛇集團拐騙出國，近日透過網路通訊向母親求救，稱對方要50萬美元才肯放人，但至今只有少女單方面主動...

瘋狗浪暴襲 基隆嶼磯釣1死2傷

基隆籍「鋒屏號」娛樂漁船昨天凌晨載19名釣客到基隆嶼外礁釣魚，卻遭瘋狗浪襲擊，導致7人落海，其中林姓釣客卡在礁岩中，被救...

台中火車站4街友搶報紙 持剪刀酒瓶鬧事遭送辦

台中火車站今天中午發生4名街友爭地盤搶報紙與厚紙板，竟亮刀並持酒瓶打人，造成陳姓街友膝蓋受傷，警方將4人帶回偵訊，滋事的...

基隆嶼外礁7釣客遭浪襲釀1死 市府：風浪符合出海規定

基隆籍「鋒屏號」娛樂漁今天搭載19名釣客出海，在基隆嶼外礁釣魚，因大浪襲擊7釣客落海，6人獲救無大礙，林姓釣客漂流至礁石...

轎車駛出巷口遭男子擋車爆氣開罵 警：行人已違規

桃園市八德區桃鶯路某巷口，昨晚8點發生行人與汽車糾紛，有名中年男子不明原因站在巷口，阻擋欲駛出巷子的轎車，男子爆氣開罵，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。