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經濟狀況不佳…彰化五旬婦遭前夫砍殺身亡 生前曾申請保護令仍同住

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經濟狀況不佳…彰化五旬婦遭前夫砍殺身亡 生前曾申請保護令仍同住

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣二林鎮光復路今晚發生兇殺案，50歲蔡姓婦人疑遭林姓前夫持西瓜刀砍殺致死，警方循線逮捕，漏夜詢問。認識蔡婦的里民指出，她離婚後仍與前夫同住，經濟狀況不佳，前幾天還看見兩人在家裡，未料發生憾事令人意外。

據了解，警消今下午5點接獲報案，指稱光復路一處民宅疑似發生男女爭吵，女子受傷，有生命危險。消防局二林中科分隊趕往發現蔡婦因失血過多已無呼吸心跳，立即給予CPR及AED等急救處置，送往二林基督教醫院，未料急救仍回天乏術。

案發後，林男騎機車逃往埤頭鄉，警方過濾路口監視畫面逮捕他，已帶回詢問。

蔡婦的鄰居指稱，蔡婦與前夫都務農，經濟狀況不好，蔡婦的兄弟付費請她照顧臥床的母親，林姓前夫喜歡杯中物，夫妻兩人因經濟和酒後暴力等問題不睦，蔡婦離婚後聲請保護令，但仍與林姓前夫同住在她的房子，今年林姓前夫酒駕把車子開進田裡被警方罰款。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

彰化縣二林鎮發生凶殺案，被害蔡婦的住家已拉起封鎖線。圖／民眾提供
彰化縣二林鎮發生凶殺案，被害蔡婦的住家已拉起封鎖線。圖／民眾提供

酒駕 離婚

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