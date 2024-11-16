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影／與浪搏命！基隆嶼浪襲釣客釀1死2傷 直升機驚險吊掛救援
基隆籍「鋒屏號」娛樂漁今天搭載19名釣客出海，在基隆嶼外礁釣魚，因大浪襲擊7釣客落海，6人獲救無大礙，林姓釣客漂流至礁石卡住直升機吊掛救起送醫已死亡，海巡報請檢方相驗調查。空勤總隊將7人陸續吊掛起來，十分驚險，與浪搏命，驚險影片曝光。
基隆海巡隊表示，基隆嶼7名釣客因被瘋狗浪襲擊落海，其中6人落海因都有穿救生衣，娛樂船趕至一一救起，送回八尺門漁港，2人手腳擦挫傷，由救護車送醫。其中41歲林姓釣客卡礁石救援困難，直到下午約2點時由空勤總隊吊掛救起，到院前沒有生命跡象，從松山機場後送醫院仍不治。
基隆海巡隊說，另有6人受困礁石，船隻無法靠近，但大浪仍有威脅，在中午12時38分，由直升機一一吊掛到基隆嶼停機坪，再由娛樂船送回八尺門漁港，獲救釣客都心有餘悸。
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