影／與浪搏命！基隆嶼浪襲釣客釀1死2傷 直升機驚險吊掛救援

基隆籍「鋒屏號」娛樂漁今天搭載19名釣客出海，在基隆嶼外礁釣魚，因大浪襲擊7釣客落海，6人獲救無大礙，林姓釣客漂流至礁石卡住直升機吊掛救起送醫已死亡，海巡報請檢方相驗調查。空勤總隊將7人陸續吊掛起來，十分驚險，與浪搏命，驚險影片曝光。

基隆海巡隊表示，基隆嶼7名釣客因被瘋狗浪襲擊落海，其中6人落海因都有穿救生衣，娛樂船趕至一一救起，送回八尺門漁港，2人手腳擦挫傷，由救護車送醫。其中41歲林姓釣客卡礁石救援困難，直到下午約2點時由空勤總隊吊掛救起，到院前沒有生命跡象，從松山機場後送醫院仍不治。