基隆嶼外礁7釣客遭浪襲釀1死 市府：風浪符合出海規定

基隆籍「鋒屏號」娛樂漁今天搭載19名釣客出海，在基隆嶼外礁釣魚，因大浪襲擊7釣客落海，6人獲救無大礙，林姓釣客漂流至礁石卡住直升機吊掛救起送醫已死亡，海巡報請檢方相驗調查。市府表示，東北部海域未發布海上颱風警報，風浪符合出海規定，疑因天兔颱風外圍環流引發突如的瘋狗浪，一次把7人打落釀成意外。

市府產業發展處副處長蔡馥嚀表示，「基隆市島礁磯釣自治條例」有出海風浪標準，達7級以上不能出港，今天到基隆嶼有3艘娛樂船共45人，依氣象署預報的風浪都符合出港條件，並沒有違規，都是在清晨5點多就出港，一直到上午9點多有一些風浪，船家已通知釣客提早收礁準備離開。

其中，「鋒屏號」上19人分散在數個島礁，其中四角礁突有一個大浪襲至，先有6人落海，林男數後掉落漂流卡進礁石，船進不去救援困難。

市府說，根據「娛樂漁業管理辦法」第15條規定，當地風力預報未達七級時，娛樂漁船可合法出航。船長今天依當日風浪預報，評估風力最高6級，浪況未超過2米，且東北部海域未發布海上颱風警報，認為適合出航，搭載19名釣客前往基隆嶼相關釣點。但上午10時風浪突然劇烈變化，導致7名釣客於四角礁意外落海。

市府調查，事發後，船家立即通報市府與海巡單位，並迅速展開搜救行動。鋒屏號、鋒帝號與承豐1號船隊聯合救起6人，有2人送醫，另外直升機也吊掛受困島礁但無安全之虞的6人到基隆嶼。

基隆市政府說，磯釣活動雖是東北角盛行的休閒漁業，卻也伴隨一定風險。市府於106年制定島礁磯釣自治條例及兩項配套子法，提供釣友合法、安全的釣場環境，並強調參與磯釣活動應穿著救生衣與釘鞋，並由船家協助辦理釣客保險。市府第一時間掌握情況將進行後續事故調查，再決定後續處置。