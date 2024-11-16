快訊

12強Live／中華全力對抗日本強投才木浩人 要打贏圖書館戰爭

獨／薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

台南下午10分鐘內連2震 氣象署：今年中南部地震確實多

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆嶼外礁7釣客遭浪襲釀1死 市府：風浪符合出海規定

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆籍「鋒屏號」娛樂漁今天搭載19名釣客出海，在基隆嶼外礁釣魚，因大浪襲擊7釣客落海，6人獲救無大礙，林姓釣客漂流至礁石卡住直升機吊掛救起送醫已死亡，海巡報請檢方相驗調查。市府表示，東北部海域未發布海上颱風警報，風浪符合出海規定，疑因天兔颱風外圍環流引發突如的瘋狗浪，一次把7人打落釀成意外。

市府產業發展處副處長蔡馥嚀表示，「基隆市島礁磯釣自治條例」有出海風浪標準，達7級以上不能出港，今天到基隆嶼有3艘娛樂船共45人，依氣象署預報的風浪都符合出港條件，並沒有違規，都是在清晨5點多就出港，一直到上午9點多有一些風浪，船家已通知釣客提早收礁準備離開。

其中，「鋒屏號」上19人分散在數個島礁，其中四角礁突有一個大浪襲至，先有6人落海，林男數後掉落漂流卡進礁石，船進不去救援困難。

市府說，根據「娛樂漁業管理辦法」第15條規定，當地風力預報未達七級時，娛樂漁船可合法出航。船長今天依當日風浪預報，評估風力最高6級，浪況未超過2米，且東北部海域未發布海上颱風警報，認為適合出航，搭載19名釣客前往基隆嶼相關釣點。但上午10時風浪突然劇烈變化，導致7名釣客於四角礁意外落海。

市府調查，事發後，船家立即通報市府與海巡單位，並迅速展開搜救行動。鋒屏號、鋒帝號與承豐1號船隊聯合救起6人，有2人送醫，另外直升機也吊掛受困島礁但無安全之虞的6人到基隆嶼。

基隆市政府說，磯釣活動雖是東北角盛行的休閒漁業，卻也伴隨一定風險。市府於106年制定島礁磯釣自治條例及兩項配套子法，提供釣友合法、安全的釣場環境，並強調參與磯釣活動應穿著救生衣與釘鞋，並由船家協助辦理釣客保險。市府第一時間掌握情況將進行後續事故調查，再決定後續處置。

據其他釣客表示，今天風浪不大，主要是來釣黑毛、白毛，海浪也很平穩，不知突然來一個瘋狗浪，大家沒有預料到。據一名船家表示，上午風浪有變大，上午9時20分就打電話給釣客請釣客收拾裝備要離開，當時浪況也還好，但突有一個瘋狗浪打上礁石，大家才猝不及防落海，因都有穿救生衣，迅速被救起。

基隆籍「鋒屏號」娛樂漁今天搭載19名釣客出海，在基隆嶼外礁釣魚，因大浪襲擊7名釣客落海，6人獲救無大礙，林姓釣客直升機吊掛救送醫已死亡。記者游明煌／翻攝
基隆籍「鋒屏號」娛樂漁今天搭載19名釣客出海，在基隆嶼外礁釣魚，因大浪襲擊7名釣客落海，6人獲救無大礙，林姓釣客直升機吊掛救送醫已死亡。記者游明煌／翻攝
基隆籍「鋒屏號」娛樂漁今天搭載19名釣客出海，在基隆嶼外礁釣魚，因大浪襲擊7名釣客落海，6人獲救無大礙，林姓釣客直升機吊掛救送醫已死亡。記者游明煌／翻攝
基隆籍「鋒屏號」娛樂漁今天搭載19名釣客出海，在基隆嶼外礁釣魚，因大浪襲擊7名釣客落海，6人獲救無大礙，林姓釣客直升機吊掛救送醫已死亡。記者游明煌／翻攝
基隆籍「鋒屏號」娛樂漁今天搭載19名釣客出海，在基隆嶼外礁釣魚，因大浪襲擊7名釣客落海，6人獲救無大礙，林姓釣客直升機吊掛救送醫已死亡。記者游明煌／翻攝
基隆籍「鋒屏號」娛樂漁今天搭載19名釣客出海，在基隆嶼外礁釣魚，因大浪襲擊7名釣客落海，6人獲救無大礙，林姓釣客直升機吊掛救送醫已死亡。記者游明煌／翻攝
基隆籍「鋒屏號」娛樂漁今天搭載19名釣客出海，在基隆嶼外礁釣魚，因大浪襲擊7名釣客落海，6人獲救無大礙，林姓釣客直升機吊掛救送醫已死亡。記者游明煌／攝影
基隆籍「鋒屏號」娛樂漁今天搭載19名釣客出海，在基隆嶼外礁釣魚，因大浪襲擊7名釣客落海，6人獲救無大礙，林姓釣客直升機吊掛救送醫已死亡。記者游明煌／攝影
基隆籍「鋒屏號」娛樂漁船今天搭載釣客出海，在基隆嶼外礁釣魚，因大浪襲擊7釣客落海，6人獲救被送到八尺門漁港。記者游明煌／翻攝
基隆籍「鋒屏號」娛樂漁船今天搭載釣客出海，在基隆嶼外礁釣魚，因大浪襲擊7釣客落海，6人獲救被送到八尺門漁港。記者游明煌／翻攝

基隆嶼 氣象署 颱風

延伸閱讀

大浪襲擊…基隆嶼外礁7人落海6獲救 1釣客卡礁石直升機吊掛已死亡

影／基隆嶼外礁7釣客落海1失蹤 空勤再救8受困礁石釣客

天兔浪大…基隆嶼外礁7釣客落海 6人驚險救起、1失蹤搜救

高雄44歲女深夜搭渡輪不明原因落海 搜救打撈送醫後不治

相關新聞

大浪襲擊…基隆嶼外礁7人落海6獲救 1釣客卡礁石直升機吊掛已死亡

基隆籍「鋒屏號」娛樂漁今天清晨5時搭載19釣客出海，在基隆嶼外礁釣魚，上午10點多因被一個大浪襲擊，7名釣客落海，其中6...

彰化傳溺水意外…24歲移工跳水嬉戲失蹤 同鄉不會講中文急找路人代報案

彰化縣24歲阮姓越南移工與1名友人，今同往彰化市烏溪遊玩，疑似跳水嬉戲卻失蹤，他的朋友不會講中文，慌張找路人代為報案，彰...

基隆嶼外礁7釣客遭浪襲釀1死 市府：風浪符合出海規定

基隆籍「鋒屏號」娛樂漁今天搭載19名釣客出海，在基隆嶼外礁釣魚，因大浪襲擊7釣客落海，6人獲救無大礙，林姓釣客漂流至礁石...

台中火車站4街友搶報紙 持剪刀酒瓶鬧事遭送辦

台中火車站今天中午發生4名街友爭地盤搶報紙與厚紙板，竟亮刀並持酒瓶打人，造成陳姓街友膝蓋受傷，警方將4人帶回偵訊，滋事的...

轎車駛出巷口遭男子擋車爆氣開罵 警：行人已違規

桃園市八德區桃鶯路某巷口，昨晚8點發生行人與汽車糾紛，有名中年男子不明原因站在巷口，阻擋欲駛出巷子的轎車，男子爆氣開罵，...

退房時間未現身！台中北屯旅館驚傳住客死亡 員工開門見6旬男躺床斷氣

台中市北屯區1間旅館今中午驚傳住客死亡案，王姓男子昨入住後今中午因超過退房時間未現身，旅館人員上門查看才發現他仍躺在床上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。