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轎車駛出巷口遭男子擋車爆氣開罵 警：行人已違規

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市八德區桃鶯路某巷口，昨晚8點發生行人與汽車糾紛，有名中年男子不明原因站在巷口，阻擋欲駛出巷子的轎車，男子爆氣開罵，幸好疑似親友的女子將男子拉開，讓汽車通行；桃市八德警分局說，檢視影片內容，行人擋車已違規，可處罰款。

八德警分局大安派出所副所長林嘉衡說明，有女網友昨晚路過當地，看見糾紛並錄下過程，近9點在脆（threads）po文「稍早20:10多分桃鶯路（全家旁邊）有人吵架，車主如果想提告歡迎來要影片」並附上錄到的片段。

林嘉衡說，經查，網友目擊的案件迄今尚未接獲相關報案，經審視影片內容，行人阻擋汽車行為，已違反道路交通管理處罰條例第78條之4規定，可處新台幣500元罰鍰；警方呼籲，如遇糾紛請撥打110報警，警方將在第一時間到場協助，並依法究辦。

有名女網友昨晚在八德區桃鶯路某巷口，看見行人與轎車的糾紛，並將影片po在脆上，八德警方表示，目前未接獲報案，不過行人舉止已違規，可開罰500元。圖／翻攝自threads
有名女網友昨晚在八德區桃鶯路某巷口，看見行人與轎車的糾紛，並將影片po在脆上，八德警方表示，目前未接獲報案，不過行人舉止已違規，可開罰500元。圖／翻攝自threads

影片 桃園 行人 車主

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