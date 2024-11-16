轎車駛出巷口遭男子擋車爆氣開罵 警：行人已違規

桃園市八德區桃鶯路某巷口，昨晚8點發生行人與汽車糾紛，有名中年男子不明原因站在巷口，阻擋欲駛出巷子的轎車，男子爆氣開罵，幸好疑似親友的女子將男子拉開，讓汽車通行；桃市八德警分局說，檢視影片內容，行人擋車已違規，可處罰款。

八德警分局大安派出所副所長林嘉衡說明，有女網友昨晚路過當地，看見糾紛並錄下過程，近9點在脆（threads）po文「稍早20:10多分桃鶯路（全家旁邊）有人吵架，車主如果想提告歡迎來要影片」並附上錄到的片段。