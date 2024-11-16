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大浪襲擊…基隆嶼外礁7人落海6獲救 1釣客卡礁石直升機吊掛已死亡

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆籍「鋒屏號」娛樂漁今天清晨5時搭載19釣客出海，在基隆嶼外礁釣魚，上午10點多因被一個大浪襲擊，7名釣客落海，其中6人由3娛樂船救起，林姓釣客失去意識在海上漂流，後來卡在礁石，空勤務總隊直升機下午2點多吊掛救起，已經死亡，案由海巡單位調查處理。

海巡署第二巡防區指揮部今天上午10時07分獲報，基隆嶼四角礁有7名磯釣釣客遭浪襲落海，巡防艇抵達現場後，現場海象惡劣，落海7名釣客，其中6人已由娛樂漁業漁船救起，生命跡象都正常，林男（41歲）疑似失去意識於海面上待援，巡防艇前往救援。

林男後後來卡在礁石船巡難以靠近，直到下午2點多才由直升機吊掛救起，但已無生命跡象，後送松山機場。19中，有7人落海，另有6人受困在礁石上，但安全無無虞，因船難靠近，直升機一一將6人吊掛到基隆嶼，再由船隻接回送到八尺門漁港，有2人腳腳擦傷、撞傷送醫。

市府產發處表示，目前尚未救起的釣客所在位置，海巡的船隻也無法進入，空勤總隊會用吊掛的方式協助救援；另有一名釣客受傷已送回八尺門漁港，已經送醫，並無大礙。

據了解，死者為一名聾啞人士，喜愛釣魚，同行有2人都為聾啞人士，從台中到基隆釣魚，家屬已趕至台北。

基隆嶼外礁7人落海6獲救，1釣客卡礁石直升機吊掛已死亡。記者游明煌／翻攝
基隆嶼外礁7人落海6獲救，1釣客卡礁石直升機吊掛已死亡。記者游明煌／翻攝

基隆嶼 海巡署 直升機 空勤總隊

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