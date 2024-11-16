聽新聞
0:00 / 0:00
人事異動後區公所課室女主管過世 新北：與職場霸凌無關
媒體與網路傳出，某區公所課室女主管過世，疑遭職場霸凌。市府今天表示，經內部調查，人事異動為增加歷練，與職場霸凌毫無關係。對死者表示不捨，盼莫以訛傳訛傷害家屬。
媒體今天報導，新北某區公所擔任課室主管的女子，在新莊家中身亡。家屬透露，女子生前曾表示工作壓力大、心情不好等語。
對於這名女主管的過世，臉書Facebook與公務人員職涯有關社群議論，點名新北劣幣驅逐良幣；業務繁重不是逃離主因，霸凌甩鍋才是逼走公務員的原因。
對此，區長今天接受中央社記者電訪表示，單位女主管從市府調來區公所不到1個月，工作環境相當單純，10月1日發現她未參加晨報，立即關懷尋人。
新北市新莊警分局今天表示，女子的母親據報，前往女子住處發現狀況，報請119救護，確認無生命跡象。鑑識小組勘察無可疑侵入打鬥痕跡、無可疑外傷，排除外力介入。
新北市政府某處長接受中央社記者電訪表示，「與職場霸凌毫無關係」，昨天還關懷死者母親，擔心受網路流言影響。經內部調查與訪查調職前的同事、主管，發現死者主動請調區公所，是為增加工作歷練。網路流言，均非事實。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言