西濱快速路清水段小貨車爆胎釀追撞 2人傷封2車道

西濱快速道路台中市清水區路段今天發生車禍，一輛小貨車不明原因爆胎後偏向內車道，造成轎車煞車不及撞上，小貨車翻覆在車道上，機油也灑遍路面，清水警分局員警迅速到場，共造成3車事故，2名傷者送醫治療，警方調查肇事原因中。

清水分局調查，今天上午10時2分在清水區西濱台61線南下152.6K車禍，59歲邱姓男子駕駛小貨車沿西濱台61線南下行駛外側車道，右後車輪不明原因爆胎，小貨車左偏向內車道，致使內車道後方42歲王姓男子駕駛的轎車煞車不及撞上，小貨車並翻覆車道。

貨車翻車機油外洩道路，此時行駛外車道另輛22歲陳姓男子駕駛的小貨車失控打滑自撞外側車道護欄，而翻車小貨車駕駛邱男及乘客李女受傷，經送醫後傷勢無大礙，3名駕駛經員警酒測後均無酒後駕車情事。

警方呼籲駕駛人，駕駛車輛前應檢查機械零件、車輛狀況確認安全無虞後再行上路，以維護自已及他人生命財產安全。