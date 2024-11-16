快訊

高鐵車廂驚傳「揮拳亮刀」暴力事件！目擊者：嫌犯逃入台北車站

失業男嘆「少子化卻找不到工作」 網點破背後關鍵

日本廣島小學祭典傳爆炸 至少9人受傷

西濱快速路清水段小貨車爆胎釀追撞 2人傷封2車道

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

西濱快速道路台中市清水區路段今天發生車禍，一輛小貨車不明原因爆胎後偏向內車道，造成轎車煞車不及撞上，小貨車翻覆在車道上，機油也灑遍路面，清水警分局員警迅速到場，共造成3車事故，2名傷者送醫治療，警方調查肇事原因中。

清水分局調查，今天上午10時2分在清水區西濱台61線南下152.6K車禍，59歲邱姓男子駕駛小貨車沿西濱台61線南下行駛外側車道，右後車輪不明原因爆胎，小貨車左偏向內車道，致使內車道後方42歲王姓男子駕駛的轎車煞車不及撞上，小貨車並翻覆車道。

貨車翻車機油外洩道路，此時行駛外車道另輛22歲陳姓男子駕駛的小貨車失控打滑自撞外側車道護欄，而翻車小貨車駕駛邱男及乘客李女受傷，經送醫後傷勢無大礙，3名駕駛經員警酒測後均無酒後駕車情事。

警方呼籲駕駛人，駕駛車輛前應檢查機械零件、車輛狀況確認安全無虞後再行上路，以維護自已及他人生命財產安全。

台中市清水區西濱台61線南下152.6K，今天發生車禍，二人受傷送醫。記者游振昇／翻攝
台中市清水區西濱台61線南下152.6K，今天發生車禍，二人受傷送醫。記者游振昇／翻攝
台中市清水區西濱台61線南下152.6K，今天發生車禍，二人受傷送醫。記者游振昇／翻攝
台中市清水區西濱台61線南下152.6K，今天發生車禍，二人受傷送醫。記者游振昇／翻攝
台中市清水區西濱台61線南下152.6K，今天發生車禍，二人受傷送醫。記者游振昇／翻攝
台中市清水區西濱台61線南下152.6K，今天發生車禍，二人受傷送醫。記者游振昇／翻攝

清水區 車禍 車道

延伸閱讀

影／老翁深夜騎車跌倒堅持牽回家 百公尺花50分鐘…清水警全程陪

苗縣大貨車司機恍神撞毀西濱施工護欄 箱裝飲品撲街

阮的一生獻乎恁兜 清水消防分隊發文感謝功成身退消防車

影／台中清水平房大火！2公里外見猛烈火煙 46消防員搶救

相關新聞

苗栗少女疑被誘騙至緬甸失聯 向母傳訊：不要放棄救我

苗栗縣泰安鄉一名即將年滿18歲少女，日前疑遭人蛇集團拐騙至緬甸後，透過網路通訊向秋姓母親求救，稱說「唯一的辦法就是買我回...

獨／才剛調任不到1月…疑因工作壓力大 新莊再傳公務員1死

新北新莊聯合辦公大樓本月4日發現公務員陳屍辦公室，無獨有偶一名在區公所上班的陳姓課室40歲女主管，9月底也在新莊家中身亡...

天兔浪大…基隆嶼外礁7釣客落海 6人驚險救起、1失蹤搜救

基隆嶼外礁釣客傳出意外，今天上午10點，疑因大浪襲至，有7名釣客被大浪打落落海，目前已成功救起6名釣客，但有一名釣客失蹤...

27歲富家子開保時捷918黃色跑車衝下海 中古車商估維修費恐破百萬

嘉義縣東石鄉日前有輛保時捷敞篷跑車意外落海，卡在蚵棚後被吊起，有中古車商今天估價，車輛浸泡到海水，引擎、變速箱及電腦都受...

不只財經網紅 吳淡如、張曼娟粉專昨遭下架…他諷：正牌被禁、冒牌沒事

台灣多個名人、財經網紅的臉書粉專昨晚紛紛遭無預警下架，包括有「算利教官」稱號的楊禮軒、知名作家吳淡如、張曼娟也受害。數發...

新北警預算罰款收入增1.6億 議員直言：出不了審查會

新北市議會正分組審查明年度預算，新北市警察局歲入較今年增加2.7億元，其中1.6億元來自罰款。議員質疑，減少交通違規不該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。