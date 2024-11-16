影／基隆嶼外礁7釣客落海1失蹤 空勤再救8受困礁石釣客

基隆籍一艘娛樂漁船今天清晨5時搭載十多名釣客出海，在基隆嶼外礁釣魚，上午10點多有7名釣客落海，海巡署巡防艇抵達現場，現場海象惡劣，6人已由娛樂船救起，1人疑似失去意識於海面上待援，另礁上還8人在礁石安全無虞待援，空中勤務總隊直升機實施吊掛救援中。

海巡署第二巡防區指揮部獲報，基隆嶼四角礁有7名磯釣釣客遭浪襲落海，巡防艇抵達現場後，現場海象惡劣，落海7名釣客，其中6人已由娛樂漁業漁船救起，生命跡象都正常，1人疑似失去意識於海面上待援，巡防艇正救援中；另有8人於礁石上安全無吳待援，由內政部空中勤務總隊直升機實施吊掛救援。

市府產發處表示，目前尚未救起的釣客所在位置，海巡的船隻也無法進入，空勤總隊會用吊掛的方式協助救援；另有一名釣客受傷已送回八尺門漁港，已經送醫。