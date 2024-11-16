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影／高雄鼓山透天厝神明廳燒起來 波及鄰居…2戶救出4人
高雄市鼓山區興隆路今天中午發生火警，1棟透天樓房4樓起火，火勢延燒至隔壁鄰居4樓，道路煙霧瀰漫，消防隊到場救出4人，未造成傷亡，確實起火原因待消防局調查。
今天中午12時許，鼓山區興隆路陳姓婦人（70歲）的4樓透天樓房，突然4樓起火冒出濃煙，火勢延燒到隔壁黃姓居民家的4樓，一時濃煙竄升，瀰漫道路。
警、消據報到場，得悉陳婦與家人住2、3樓，起火時人在2、3樓，已經逃出，但是隔壁黃家有年約20歲的1對男女受困4樓，消防員馬上升是要起雲梯車，救下2人，幸未造成傷亡。火勢中午在12時40分左右控制。
據警、消初步了解，陳姓婦人自稱4樓有神明廳，放拜拜用的紙錢和香，不知為何起火。確實起火原因待消防隊局調查。
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