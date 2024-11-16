台南護理之家14天大男嬰病危送醫涉不當照顧 衛生局：最重可廢照

台南市某產後護理之家剛出生14天的男嬰突發生嗆奶被送急診發出病危通知並住進加護病房，議員指有照護疏失要求市府相關單位調查。南市衛生局依據審查結果，認定該機構涉及違反傳染病防治法、護理人員法及消費者保護法等相關規定，後續將依法處辦。

市議員林燕祝指出，事發後心急的家長為了保留監視器畫面等相關證據，10月11日凌晨至派出所報案，當天警察局通報社會局家防中心，家防中心在當天也同步通報護理之家主管機關衛生局，並明確告知男嬰已發出病危通知，但衛生局回覆稽查時間安排在10月14日，認為警察局、社會局與衛生局均未積極處理。

林燕祝說，社群網路上有民眾檢舉列出九大罪狀，包含護理人員照顧比例不足、嬰兒照護粗糙、清潔程序缺失等情況，要求市府依法處分，未來對於產後護理之家，要加強稽核並且嚴格執行，以彌補鬆散的法令對於婦幼保護的不足。

台南市衛生局表示，多次無預警至該機構稽查，並調閱相關監視錄影調查，昨天召開專家審查會議，審查結果認定該機構涉及違反「傳染病防治法」、「護理人員法」及「消費者保護法」等相關規定，後續將依法處辦。

相關違規事項如下：11月11日進行無預警稽查，發現該機構未於24小時內將不明原因發燒新生兒依規定通報至「人口密集機構傳染病監視作業系統」，已違反傳染病防治法第33條，將依第69條規定，對該機構裁處新台幣5萬元罰鍰。

此外，經檢視該機構嬰兒室監視畫面後，發現護理人員涉有不當照護行為，涉違反護理人員法第35條。後續將依行政程序法通知相關人員進行意見陳述，針對違法人員可處1個月以上、1年以下停業處分；若情節重大，將廢止執業執照；對該產後護理機構也將追究其督導不周未善盡照護之責。

另查，該機構使用之定型化契約涉違反中央公告的相關規定，本局將依消費者保護法第56-1條，要求其限期改正，逾期不改者，將處新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰，並可按次處罰。

衛生局強調會捍衛新生兒健康權益，落實執行相關法規，確保產後護理機構照護品質。同時，也將強化機構稽查與監督機制，讓產婦及新生兒能安心接受服務，共同營造安全且信任的照護環境。