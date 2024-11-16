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5人登山隊挑戰百岳甘卓萬橫斷失聯 警聯繫協助避天兔

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

一支5人登山隊11日挑戰百岳干卓萬橫斷，因天兔颱風來襲失聯，南投縣仁愛警分局今天上午再聯繫登山隊，電話一度接通，但山區訊號不佳，聽不清楚說話內容，南投縣消防局和警方將繼續聯繫登山隊，協助登山隊就地尋找合適地點，躲避風雨。

南投縣消防局表示，這支5人登山隊11日從仁愛鄉入山，攀登有百岳四大障礙路線之一的甘卓萬橫斷，預計18日下山。14日發布天兔颱風陸上警報，警消也預防勸離登山隊或就地避颱，只有這支5人登山隊聯繫不上。

干卓萬橫斷有卓社大山、牧山、火山、干卓萬山等百岳大山，沿途還有多處超過3千公尺的山峰，地理位置孤立，加上沿途多處的山稜地質破碎，還有三處斷崖區，攀登難度高，被列為百岳四大障礙路線之一。

仁愛警分局今天再聯繫登山隊領隊，雖然電話接通，但訊號相當差，聽不清楚說話內容，不過，登山隊並未報案求援，消防局初步研判並無危險，將會同警方和登山隊保持聯繫，提供必要協助。

干卓萬山地勢險峻，沿途還要攀爬垂直90度陡坡。資料照片、圖／南投縣消防局提供
干卓萬山地勢險峻，沿途還要攀爬垂直90度陡坡。資料照片、圖／南投縣消防局提供

南投縣 天兔 山友 颱風

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