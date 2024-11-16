不只財經網紅 吳淡如、張曼娟粉專昨遭下架…他諷：正牌被禁、冒牌沒事

台灣多個名人、財經網紅的臉書粉專昨晚紛紛遭無預警下架，包括有「算利教官」稱號的楊禮軒、知名作家吳淡如、張曼娟也受害。數發部今澄清並非數發部要求臉書下架，並與臉書協調後，大多數粉專已恢復正常。

楊禮軒曾遭詐騙集團冒用名設粉專，他痛恨詐騙，今年受邀擔任台南警方防詐大使，協助拍攝假投資詐騙手法影片，未料昨晚這波下架潮也受害。他在個人臉書發文表示，他的10萬粉絲數的粉專「算利教官-楊禮軒」昨晚被臉書通知禁止在台灣地區被瀏覽，「倒是偽冒我的詐騙帳號反而活得好好的，聽說目前很多粉專都被這樣消失了，數發部好好加油吧」。

楊禮軒今天凌晨再在「算利教官-楊禮軒」粉專發文，他表示，這次受害者眾，粉專恢復的挺快的。搞得全台都知道一堆正牌粉專被禁，一堆冒牌湧現。

張曼娟昨晚8時許發文，她透露遭臉書告知她違反法律，因此她的貼文台灣是看不到的，「感覺好像很嚴重，不知道是真是假？想請大家幫我確認一下。在台灣的你，看得到我嗎？」她今天上午再表示，她昨晚因嚴重氣喘癱在床上，突然收到小編驚慌訊息，告知她的粉絲專頁被告知違法，所以台灣地區看不到了。「瞬間真的就找不到我的粉絲專頁了。當下人仰馬翻，亂成一團」。

張曼娟表示，她後來聯絡吳淡如，才發現原來吳淡如和一大群知名的財經名人都被封鎖了。吳淡如也納悶，「可是為什麼封鎖妳？妳又不談投資理財，又不帶貨賣東西。為什麼連妳也封了？」

張曼娟打趣，她仔細想想，雖然沒教別人理財賺錢，卻教唆別人花錢買書；雖然沒有帶貨，卻一直賣自己的書，「好吧，勉勉強強找到原因了。有趣的是因此發現有好多台灣以外的粉絲，關注著我的粉絲專頁耶，謝謝謝謝大家」。

吳淡如也在粉專發文表示，小藍勾粉絲團過了一個晚上很快的回來了，「不問前因，謝謝大家關心」。