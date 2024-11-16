苗栗少女疑被誘騙至緬甸失聯 向母傳訊：不要放棄救我

苗栗縣泰安鄉一名即將年滿18歲少女，日前疑遭人蛇集團拐騙至緬甸後，透過網路通訊向秋姓母親求救，稱說「唯一的辦法就是買我回去，不然就是50萬美金，他們才會放人」，並於11月8日起失聯。轄區大湖警方證實已受理秋女報案，因少女確定出境，已轉請外交部協助，同時也將針對少女國內接觸對象查訪。

據了解，失聯少女家屬向警方報案說，她女兒聽了之前高中男性同學分享「到泰國背黃金回來，有60萬元台幣」的話，上月25日晚間女兒說也要去泰國，遭到反對後就聯繫不上了；隔天又突然收到女兒的LINE訊息告訴她「我已經到了泰國」，接著又與女兒失聯。

因擔心女兒的安危，家屬透過女兒手機門號定位，顯示女兒的位置在緬甸的克倫邦，隨即前往轄區大湖警分局報案，並向立委高金素梅陳情，請求協助。

之後女兒陸續透過網路通訊，傳送照片及文字訊息給家人，回報自己處在「新泰昌 交克園區」、「勝天集團」、「3.30-5.50睡覺 6.50上班 3點休息」等資訊，還說「我沒回就不要傳」、「他們會看」，認為女兒行動已遭人限制。

之後，女兒又發訊求救稱說「有什麼辦法我能回去」、「現在唯一的辦法就是買我回去，不然就是50萬美金，他們才會放人」、「這幾天我會打電話回家」、「但你們不要放棄救我」等語，迄今渺無音訊。

大湖警分局表示，已於10月26日受理秋女報案，經查證少女確實於當天出境，迄今尚未入境，因少女確定出境，已通報警政署轉請外交部協助。初步瞭解失聯少女出身錦水村弱勢家庭，目前還在就學中，但比較好玩不愛念書，將針對她接觸國內對象進行查訪。