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台東火車站防詐下猛藥 至今零詐騙…旅客讚：防詐車站

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

詐騙猖獗！全國政府機關積極打詐防詐，民眾前往公家機構或公共場所都能見到防詐宣導，台東火車站防詐下藥更猛，放眼望去都是防詐標語，就連時刻表也跑馬宣導。旅客表示，「眼睛看的、耳朵聽的都是防詐宣導，台東車站可改名防詐車站了」。

鐵路警察局花蓮分局台東派出所指出，過去就有詐團利用車站置物櫃作為犯罪工具，要求民眾將提款卡、存簿或證件放到置物櫃裡面，並提供密碼，事後再派車手到置物櫃，將放置物件領走，造成被害者財產損失，統計全台已查獲逾50件類似手法案件。

為防止民眾一再上當受騙，台東派出所與台鐵台東車站合作，強化防詐宣導作為，不僅在置物櫃上貼上防詐標語，周遭牆面也貼上滿滿的宣導警語，就連防詐符咒都出現，火車時刻表跑馬也都播放各司法機關防詐宣導，甚至耳朵聽到的也是防詐廣播。

「這是防詐車站嗎？」張姓旅客驚訝地說，從走進車站大廳就看到跑馬燈宣導防詐，角落牆面也都是防詐標語，聽到也是防詐廣播，台東車站防詐宣導太落實了。另趙姓旅客說，「詐騙無所不用其極，當然防詐也能無所不在啊！就是要讓詐團死了這條心吧！」

派出所所長周昭元表示，截至目前台東火車站尚未有置物櫃及其他詐騙案件發生，這就是防詐得目的，但還是呼籲民眾，詐騙手法不斷翻新，更應提高警覺，自身遇到可疑或發現周邊親朋好友類似問題，就先當詐騙懷疑，打電話求證確認、報警就對了。

另台東縣警察局統計今年1至10月份詐騙案數據，共受理524件詐騙案件，其中詐騙前3名，分別為高獲利、分紅的假投資最高、網路購物匯款拿不到貨及賣家消失的假網拍次之，第3名則為解除分期付款或設定錯誤等詐騙手段，總詐騙金額1億2362萬元，假投資詐騙金額達1億92萬元，另與金融機構共同成功攔阻875件，攔阻金額4260萬元。

車站角落裡都安裝設置防詐擴音器，24小時不停放送。記者尤聰光／攝影
車站角落裡都安裝設置防詐擴音器，24小時不停放送。記者尤聰光／攝影
台東火車站防詐宣導密度高，放眼望去都是防詐標語，就連時刻表也跑馬宣導，甚至廣播也防詐。旅客稱讚表示，「可改名防詐車站」。記者尤聰光／攝影
台東火車站防詐宣導密度高，放眼望去都是防詐標語，就連時刻表也跑馬宣導，甚至廣播也防詐。旅客稱讚表示，「可改名防詐車站」。記者尤聰光／攝影
台東火車站火車時刻表，無時無刻跑馬宣導防詐提醒旅客別被騙。記者尤聰光／攝影
台東火車站火車時刻表，無時無刻跑馬宣導防詐提醒旅客別被騙。記者尤聰光／攝影

台東 火車站 詐騙

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