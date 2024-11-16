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影／高雄男求職找家庭代工 金融卡每張賺1萬…他一口氣寄3張
陳姓男子因失業上網求職，見「家庭代工」的應徵文，和對方聯絡，對方誆稱陳符合政府補助資格，提供一張金融卡可獲1萬元，陳被洗腦，到高市銀行申辦新卡，連同另外2張金融卡寄給對方，幸經行員和警方阻止，否則恐成詐團幫助犯。
警方指出，47歲陳姓男子前天上午11時許到高市三民區河北二路某銀行申辦新的金融卡後，向行員表示，要連同2張金融卡一起寄出給求職的公司，行員懷疑陳男遭求職詐騙於是報警。
三民一警分局三民派出所派線上警網趕赴了解，陳男告知警方，因失業，在網路看到「家庭代工」求職廣告便主動留下個資，後有專人和他聯繫，詢問他相關資料後，表示他符合政府補助資格，公司可協助代辦補助。
陳男表示，對方告知需提供金融卡給公司，每張金融卡可獲1萬元補助，他欣喜不疑有他，遂到銀行辦新卡，再將自己原有的兩張金融卡，共計三張一起寄到公司。
警方聽完陳男一番說詞後，研判陳落入求職詐騙陷阱，告誡陳男此為詐騙手法，很可能變成詐團的人頭轉帳戶，讓陳驚訝不已，自己險些變成詐團幫助犯，打消寄卡念頭，並感謝行員和警方協助。
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