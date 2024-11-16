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獨／才剛調任不到1月…疑因工作壓力大 新莊再傳公務員1死

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獨／才剛調任不到1月…疑因工作壓力大 新莊再傳公務員1死

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

新北新莊聯合辦公大樓本月4日發現公務員陳屍辦公室，無獨有偶一名在區公所上班的陳姓課室40歲女主管，9月底也在新莊家中身亡，該女在新北市府體系內服務已約10年，新莊警表示死者曾向家屬透露工作壓力大、心情不好，但現場無遺書，經警方勘查無他殺跡象，後續交家屬處理。

新北市新莊行政院新莊聯合辦公大樓的勞動力發展署北基宜花金馬分署，本月4日39歲吳姓公務員在辦公室內輕生。事發後引發疑遭主管霸凌情事。

而9月底也有一名目前在新北境內區公所擔任課室主管的4旬陳女，在家中身亡，陳女曾在新北市警察局、政風處、地政局內任職，新北境內服務時間已約10年，今年9月初才剛調任區公所擔任課室主管，但僅不到一個月時間就發生憾事。

新莊警分局表示，事發在9月底，家屬於10月1日發現，警方接獲報案後前往現場勘查，現場並未留下遺書，但家屬透露陳女生前曾表示工作壓力大、心情不好等語。勘查現場發現無他殺跡象後，後續事宜就由家屬處理。

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新莊近日接連傳出兩起公務人員自殺案件。圖為新北市新莊警分局。本報資料照片
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主管 公務員 壓力 新北

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