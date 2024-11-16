27歲富家子開保時捷918黃色跑車衝下海 中古車商估維修費恐破百萬

黃色保時捷跑車衝下海泡水，二手車商今估維修費恐破百萬。記者黃于凡／翻攝

嘉義縣東石鄉日前有輛保時捷敞篷跑車意外落海，卡在蚵棚後被吊起，有中古車商今天估價，車輛浸泡到海水，引擎、變速箱及電腦都受到海水侵蝕，因車型在台灣相當罕見，零件也不好取得，預估得花費天價維修費用，就看誰願意接手。

吳姓中古車行說，保時捷918黃色敞篷跑車市價約300萬元，因車型在台灣相當罕見，二手價仍有100至200萬元，有許多人喜歡，市場上行情不錯，但跑車不慎落海泡水，維修零件在台灣難以取得，要修復如新是很大工程，維修費用估恐超過百萬元。

據了解，保時捷車主是林男父親，林父是公司高管退休；有民眾抱怨，27歲林男在地方上經常惹事，開車落海前一天，林男才在東石街上開跑車疾駛，噪音大且狂按喇叭，林男家境富裕，平時沒固定工作，且精神狀況不太穩定，大家都拿他沒辦法。

警方表示，車輛從東石鄉型厝村的堤防駛入海中，車輛卡在蚵棚上漂浮，林男經消防及海巡人員救護上岸後，送至長庚醫院就醫無大礙；呼籲民眾於夜間行駛，光線不佳狀況，應放慢車速，隨時注意車前狀況，以維行車安全。