政府普發「颱風補助金」？21歲女加LINE綁定轉帳3000險遭詐

21歲陳姓女子日前在網路看到「颱風補助金」訊息，誤以為政府為颱風紓困補貼，後又加LINE，依指示綁定約定轉帳3000元，還好被行員驚覺有異，通報警方，成功阻詐。

霧峰分局國光派出所所長林崎嵩說明，陳女因看到「颱風補助金」訊息，訊息提示她綁定約定帳戶，於是到大里的銀行要綁定約定轉帳，並匯款3000元。

行員一聽發現有異，查看陳女的手機後，發現原來陳女於抖音看到可以領取颱風補助金新台幣6000元的訊息，故加LINE詢問，對方告知補助名額已額滿，推薦另一賺錢工作即投資虛擬貨幣，請女子綁定約定帳戶並先匯款3000元，但行員仍覺有異，隨即通報國光派出所。

警員盧品妤到場後，致電詢台臺中市政府社會局表示無此補助，此舉才讓陳女相信自己遭詐騙，成功阻止陳女匯款。