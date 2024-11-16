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女子找不到車票大鬧台中火車站 猛砸售票窗口嘶吼：我需要幫忙

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中火車站昨傍晚1名女子找不到車票，就在售票窗口前情緒失控，猛砸玻璃對站務人員咆哮，連一旁乘客都看不下去出言制止，女子在站內嘶吼「為什麼他不處理！」經鐵路警察上前安撫後，等對方穩定再搭車北上離開才結束這場鬧劇。

鐵警台中分局表示，台中分駐所接獲台鐵通報後立即派員處理，經查為孫姓女子因找不到搭車的車票來不及上車，其向售票窗口尋求協助，又因壓力太大而情緒失控咆哮。

警方說，警員到場後立即安撫該女子情緒，待緩和後陪同上她月台，再搭乘北上列車離開。鐵警也請民眾搭乘鐵路遵守秩序，若需要協助或有安全疑慮，請立即通知鐵路警察或站務人員處理。

根據民眾PO網影片，孫女昨晚6點多在台中火車站售票窗口前對站務人員咆哮，還拿隨身包包猛砸窗口玻璃好幾下，並大喊「我跟你講我需要幫忙」、「我已經講了」、「我需要有人引導我去車站」，並尖叫嘶吼對站務員說「你就默默什麼都不做。」

就連當時已經有2名鐵路警察上前關心，孫女仍無法平復情緒，連一旁等候的其他乘客都看不下去，紛紛指責她不排隊，並要她體諒站務人員辛苦，未料孫還衝向民眾尖叫喊「為什麼他不處理！」頓時整個站內都是她的尖叫聲回音，另目擊民眾都看傻眼。

後來鐵警耐心安撫下，孫表示她列車時間已經過了，請站務人員幫忙時因為自己來不及，還質疑為何台鐵沒有為民服務，並在售票窗口前痛哭失聲。

孫女失控在台中火車站內咆哮、嘶吼，還猛砸售票窗口。圖／翻攝自社會事新聞影音
孫女失控在台中火車站內咆哮、嘶吼，還猛砸售票窗口。圖／翻攝自社會事新聞影音

情緒 火車站 警察

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