高雄44歲女深夜搭渡輪不明原因落海 搜救打撈送醫後不治

高雄1名女子昨天深夜在鼓山搭渡輪，準備航往旗津，不料，渡輪航行到高雄港第一港口水域，女子竟落海，經渡輪搜救，將女子打撈上船，送醫後至今天凌晨不治。

警方了解，昨天深夜11時20分，高雄旗鼓輪自鼓山渡輪站啟航，要正航向旗津渡輪站，夏姓女子（44歲）突然落海，船上民眾嚇一跳，趕緊請叫旗鼓輪人員救人。

旗鼓輪向警、消求救，經渡輪及領港交通船搜救，救起夏女，送往阮綜合醫院急救，但到今天凌晨零時23分，夏女仍告不治。據了解，夏女自大寮區到鼓山搭船要去旗津，渡輪航行途中落海，無外力介入，已報請檢察官相驗。

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