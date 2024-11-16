德州撲克賭場隱身北市忠孝東路四段商辦 三度人贓俱獲仍執意開賭

台北市大安區一家非法德州撲克賭場，隱身東區忠孝東路四段一處商辦大樓內，賭場屢被查獲，但仍持續利用撲克協會名義招攬會員，以舉辦撲克比賽為由聚賭，轄區敦化南路派出所日前掌握檢舉情資，專案小組持搜索票上門，今年第三度破獲同一家非法賭場。

這處以撲克協會經營的賭場，由陳姓男子在商辦大樓開設競技館，並在同棟大樓設置招待所，今年6月，警方上門查賭，赫然見到藝人陳零九在招待所內，在場一人還持有大麻電子煙，但陳零九因為沒有賭博等違法行為，因此抄錄資料後讓陳離去。

賭場被抄不到一個月，仍在附近租屋繼續以撲克協會名義持續聚賭，遭轄區警方獲報再度上門抄賭。

這個月12日，警方又接獲賭場開賭線報，警方上門後將現場陳姓負責人、女荷官1人及賭客等計23人帶回派出所詢問，查扣櫃檯抽頭金7萬餘元、籌碼共772萬餘元，以及記帳本1本、點鈔機1台、監視器鏡頭5顆等物證。

警方表示，賭場今年已遭警方三度查獲，卻仍持續利用撲克協會名義招攬會員，並以舉辦撲克比賽為幌子聚賭，警方掌握賭客賽畢離場前，都會到櫃台兌換現金規避查緝的事證，全案詢後依賭博及社維法送辦。

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