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大型夜店？圓山花博「比東區好玩」 周末要安檢...更有圍籬控場
台北市圓山花博園區的MAJI MAJI集食行樂，因為得天獨厚的空間，近期竄起，成為年輕人和外國民眾飲酒的場所，只是人多就帶來吵鬧和髒亂，因此被北市議員痛批「根本是大型夜店」，更直指有染毒、打架等犯罪情事。業者被罵的滿頭包，產發局13日指出，已要求加派人員管理，市府也將在12月6日重新議約。
記者實際走訪，MAJI MAJI集食行樂已經加派安管人員，而且還用高逾一米六的圍籬，把市集範圍圍起來，僅開放兩個出入口，非常落實人員管理。
記者觀察，第一次從出入口進入圍籬，會被要求出示身分證件，確認已年滿18歲，並用手電筒照射，查看隨身包包內是否有違禁品，最後在經同意的情況下，執行簡單拍搜，沒問題就會在手背上蓋印章。
記者隨機詢問安管人員，得知11月初開始規定，每周五和六會有圍籬，執行進出安檢管制，至於管制時間，是從晚上10點至隔天凌晨6點；也就是說，每周五、周六晚上10點起，就會有圍籬和安管人員執行安檢。
記者初步統計，每個出入口，約有3至4人執行安檢，至於圍籬圍起來非出入口的範圍，則會派一名安管守望；也就是說，MAJI MAJI集食行樂每周五、周六晚上，約有15人在線上執行安檢。
記者觀察，周五晚上11點之前，MAJI MAJI集食行樂的座位區就已經被坐滿，晚上11點以後越來越多人進場，現場有不少賣酒店家，但也有民眾選擇在附近便利超商直接買啤酒進場，一邊聽現場DJ音樂，一邊跟好友談心聊天，享受周末。
MAJI MAJI集食行樂是結合文化、音樂、美食、啤酒、調酒的娛樂場所，位處中山北路和民族西路口，因為結合花博園區腹地廣大，又有屋簷的半開放式公共空間，近年成為年輕人夜晚聚集場所，甚至被評價「比東區還好玩」。
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