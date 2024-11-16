北捷才傳持刀傷人 機捷接著發生噁男緊盯女乘客大腿
網路社群平台Threads有網友爆料機場捷運噁男出沒，不但盯著女乘客下半身瞧了3、4回，還蹲下來看。桃園市議員黃瓊慧表示，北捷才發生持刀傷人案，未料才隔幾天機捷就有人偷窺；桃捷公司與捷運警察已掌握可疑身分，將進一步追查。
網友貼文指出，該名男子起先是盯著女乘客的腿，後來有蹲下來的動作，一開始以為她在找東西，但越看越不對勁，直覺反應告訴他是偷看內褲。後來，該名男子前後共看了3、4次，甚至變換觀察角度，感覺很噁心，但由於擔心被攻擊，只有錄影，沒有制止，事後非常後悔。
黃瓊慧獲悉即聯絡桃捷公司與捷運警察留意，並指自己掌握消息是男子有這樣的行為非第一次。她表示，北捷才剛發生板南線女子持刀傷人事件，沒想到隔幾天桃園機捷就發生男子偷窺事件，呼籲搭車民眾留意身邊陌生人，保護自己。
捷運警察目前朝性騷擾方向調查此事，已根據特徵掌握可疑身分，待被害人指認提告就會進一步行動。
桃捷則表示，民眾在捷運系統內應約束自身行為，如有人遭遇騷擾事件，請保持冷靜，並向站務人員、捷運警察反映。
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