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住家水塔故障 高雄30歲女子查看疑馬達漏電觸電不治

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

家住高市燕巢區瓊林路的30歲鄭姓女子，今晚8時許，見家中水塔疑似故障，上頂樓查看，疑被馬達漏電，鄭女觸電倒地，鄭女母親見女兒遲至40分鐘都未下樓上樓查看，發現女兒倒地急忙報警，經送醫搶救近1.5小時仍宣告不治。

警消調查，38歲的鄭姓女子家住燕巢區瓊林路，今晚8時許高雄正因天兔颱風逼近下起雨來，鄭女發現家中水塔未啟動，上頂樓查看是否水塔故障，未料，疑因馬達漏電，鄭女觸電後倒地；鄭女母親見女兒上頂樓將近40分鐘遲遲未下樓，擔心地上樓查看，赫見女兒倒地不起，急忙報警。

消防局獲報派出3車5人前往現場，轄區岡山警分局警方也趕抵，救護員上樓後發現鄭女疑因觸電已無呼吸、心跳，急救處置後將她送往義大醫院急救，但晚間10時許仍宣告不治。

警方將調查事故發生原因，並報請檢察官相驗，以釐清鄭女死因。

家住高市燕巢區瓊林路的30歲鄭姓女子，今晚8時許，見家中水塔疑似故障，上頂樓查看，疑被馬達漏電，鄭女觸電倒地，經送醫不治。記者石秀華／翻攝
家住高市燕巢區瓊林路的30歲鄭姓女子，今晚8時許，見家中水塔疑似故障，上頂樓查看，疑被馬達漏電，鄭女觸電倒地，經送醫不治。記者石秀華／翻攝
家住高市燕巢區瓊林路的30歲鄭姓女子，今晚8時許，見家中水塔疑似故障，上頂樓查看，疑被馬達漏電，鄭女觸電倒地，經送醫不治。記者石秀華／翻攝
家住高市燕巢區瓊林路的30歲鄭姓女子，今晚8時許，見家中水塔疑似故障，上頂樓查看，疑被馬達漏電，鄭女觸電倒地，經送醫不治。記者石秀華／翻攝

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