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爸爸正在洗澡突傳爆炸聲！高雄民宅火警 11歲兒倚窗喊救命
高市楠梓區朝明路今晚7時45分許傳火警，消防局獲報出動13車31人前往搶救，抵達發現3樓透天厝地下室燃燒雜物；據了解，當時住屋內的40歲鍾姓男屋主正在洗澡傳出爆炸聲，11歲兒子嚇到倚窗喊救命，消防員架梯將父子救出，火勢順利撲滅。
位於楠梓區朝明路的3樓透天民宅今晚7時45分許傳出火警，疑地下室燃燒雜物起火，當時鍾姓男屋主正在洗澡，兒子在3樓房間看到家中起火，嚇得靠近窗戶喊救命。
消防局獲報出動13車31人前往搶救，邊射水灌救，將一樓鐵門切開，冒出陣陣火花，同時在3樓架梯從窗戶救人，11歲男童緊貼在消防員身上，亦步亦趨地從鋁梯爬下，父子倆順利獲救，火勢約半小時後順利撲滅，詳細起火原因由火調科調查。
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