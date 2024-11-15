爸爸正在洗澡突傳爆炸聲！高雄民宅火警 11歲兒倚窗喊救命

高市楠梓區朝明路今晚7時45分許傳火警，消防局獲報出動13車31人前往搶救，抵達發現3樓透天厝地下室燃燒雜物；據了解，當時住屋內的40歲鍾姓男屋主正在洗澡傳出爆炸聲，11歲兒子嚇到倚窗喊救命，消防員架梯將父子救出，火勢順利撲滅。

位於楠梓區朝明路的3樓透天民宅今晚7時45分許傳出火警，疑地下室燃燒雜物起火，當時鍾姓男屋主正在洗澡，兒子在3樓房間看到家中起火，嚇得靠近窗戶喊救命。