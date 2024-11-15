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又見行人地獄…6旬男清晨運動走班馬線過馬路 竟遭重機撞飛亡
屏東市61歲陳姓男子今天清晨5時許，走斑馬線要穿越和生路到縣民公園運動時，遭31歲黃姓騎士騎乘的重機撞上，送醫不治；黃男則輕傷，酒測值為0。警方表示，因路口監視器未拍到交通號誌，無法確定是否有闖紅燈，仍待後續調查釐清責任。
警方表示，今日清晨5時42分，黃男騎乘重機沿屏東市和生路一段西往東方向內側車道行駛，遇上陳男沿和生路一段行人穿越道南往北方向穿越，雙方發生碰撞，陳男送醫不治，黃男則輕傷，酒測值為0mg/L。
從路口監視器可看到撞擊當下衝擊力擊大，黃男騎重機衝撞陳男後，兩人雙雙倒地，重機也在路面擦出火花；不過監視器沒有拍到紅綠燈，目前無法確定是否有闖紅燈。警方表示，車禍當時有一名目擊者，正請目擊者前來製作筆錄，釐清肇事原因。
警方呼籲用路人務必遵守號誌，行經路口及行人穿越道務必減速，對於突發狀況才有反應的時間。
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