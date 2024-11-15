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宜蘭警方國5攔截詐騙集團 成功追回千萬金條

中央社／ 宜蘭縣15日電

宜蘭礁溪1名陳姓男子今年3月起誤信網路投資詐騙，陸續投入新台幣4000多萬元與價值上千萬元的金條。警方今年10月在國道5號攔截詐騙集團，追回千萬金條與750萬元。

宜蘭縣警察局今天舉辦查緝詐騙集團成效記者會，展示近來查緝成果，無黨籍宜蘭縣議員孫湯玉惠也現身分享自身遭騙經驗。

孫湯玉惠說，她平時工作與生活忙碌，都在網路購物，看到網路出現購衣網站，覺得衣服漂亮就下單，殊不知個資遭外洩，收到簡訊取貨通知也忘記買什麼就直接付款，一打開包裹才發現不是衣服，而是根本沒下單的口罩，想退貨也找不到賣家源頭，只能認賠，希望她慘痛經歷，成為民眾借鏡。

宜蘭縣警察局表示，宜蘭縣今年8月份被詐騙的件數與財損金額高達339件及1億7000多萬元。經加強打擊詐騙犯罪和全力進行防詐宣導後，9月份的件數與財損金額降至282件及1億3000多萬元，顯見打擊詐騙犯罪和宣導有了一定成效。

宜蘭縣警察局刑事警察大隊指出，宜蘭礁溪1名陳姓男子今年3月起誤信網路投資詐騙，先後投入4000多萬元與價值上千萬元的金條，10月發現是場騙局後報案。警方趁被害人與車手碰面交付金錢時上前壓制，其中1名車手帶著金條開車往國道5號逃逸，警方之後追緝，及時在國5雪山隧道前包抄攔下，最後成功追回被害人金條與750萬元現金。

宜蘭縣政府警察局長侯東輝說，警方近年來成立「打詐宜蘭隊」，除以既定管道宣傳反詐騙之外，更推出許多識詐創新作為，例如與便當連鎖店合作，將常見詐騙手法印製於便當盒蓋，也國道客運業者合作，在國道巴士上播放反詐影片。

宜蘭礁溪1名陳姓男子今年3月起誤信網路投資詐騙，陸續投入新台幣4000多萬元與價值上千萬元的金條。警方今年10月在國道5號攔截詐騙集團，追回千萬金條與750萬元。記者陳敬丰／攝影
宜蘭礁溪1名陳姓男子今年3月起誤信網路投資詐騙，陸續投入新台幣4000多萬元與價值上千萬元的金條。警方今年10月在國道5號攔截詐騙集團，追回千萬金條與750萬元。記者陳敬丰／攝影

宜蘭 詐騙集團 警察

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