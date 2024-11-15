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台南婦開車突昏迷警CPR救回 她感嘆「運氣好」出院當面感謝救命之恩

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南50歲林姓婦人本月2日開車經中西區海安路上突然昏迷而失去呼吸心跳，市警二分局巡官黃聖智等人剛好在附近執行廟會安維勤務，趕緊將她抬下車輪流施予心肺復甦術並及時送醫搶救，林婦住院治療後康復出院，今中午特地前往二分局，當面向黃聖智等人感謝救命之恩。

林婦中午在丈夫陪同下，當面向二分局巡官黃聖智、巡佐黃三倚及警員陳怡樺致謝。她表示，好在自己運氣很好，在昏迷失去呼吸心跳後員警施以CPR，第一時間獲得最好的急救處置後並接受後續治療，讓她可以順利康復出院，「現在生活恢復跟正常人一樣」。

林姓婦人2日下午1時許駕駛轎車載著8歲的兒子，經中西區海安路時突然昏迷驟停在路中，剛好二分局巡官黃聖智等3名員警在附近執行廟會安維，上前查看有異，趕緊將她抬下車，輪流施予心肺復甦術，經搶救後恢復呼吸心跳，後送醫院加護病房治療觀察。

巡官黃聖智等人當時在現場評估婦人已無意識無呼吸，也沒有脈搏，立即施行CPR，隨後119救護人員到場以AED電擊，並架上自動心肺復甦機持續胸外按壓等處置，警消人員一路搶命到醫院，直至醫院接受醫師後續治療，如今婦人才能康復出院。

中正派出所女警陳怡樺說，當下及時施以CPR成功救活婦人，心情激動不已；如今她看著神采奕奕的婦人現身，既興奮又激動，「這將是畢生最難忘的經驗」。

當天二分局巡官黃聖智等3名員警發現林婦狀況有異，趕緊將她抬下車，輪流施予心肺復甦術，經搶救後恢復呼吸心跳，後送醫院加護病房治療觀察。圖／讀者提供
當天二分局巡官黃聖智等3名員警發現林婦狀況有異，趕緊將她抬下車，輪流施予心肺復甦術，經搶救後恢復呼吸心跳，後送醫院加護病房治療觀察。圖／讀者提供
林姓婦人(右3)出院後，今中午在由丈夫(左3)陪同至台南市警二分局，當面感謝員警救命之恩。圖／讀者提供
林姓婦人(右3)出院後，今中午在由丈夫(左3)陪同至台南市警二分局，當面感謝員警救命之恩。圖／讀者提供

CPR 加護病房 女警 醫師

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