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水源快速道路混凝土車過彎自撞…駕駛受困逾1小時送醫亡 救援影片曝光
台北市中正區水源快速道路往南方向，靠近師大路閘道口，今天下午1點44分發生嚴重車禍，一輛混凝土車過彎時自撞高架道路護欄，應聲90度翻覆橫躺路中，不僅混凝土外溢、護欄被撞毀，車頭更凹陷變形，導致駕駛受困車內，場景駭人。
駕駛47歲黃姓男子受困車內逾一小時，今天下午3點26分經消防隊協助脫困，已經沒有呼吸心跳，仍送台大醫院救治，不幸在下午3點49分宣告不治；轄區中正二警方將依規定報警檢察官相驗，釐清死因。
據了解，黃姓男子持照正常，而事發路段是水源快速道路高架段，在每日上下午尖峰時段（7至9時、17至19時）禁行範圍大貨車，行駛當下並未違規；至於是否超重，相關單位正在釐清。
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