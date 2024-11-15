水源快速道路混凝土車過彎自撞…駕駛受困逾1小時送醫亡 救援影片曝光

台北市中正區水源快速道路往南方向，靠近師大路閘道口，今天下午1點44分發生嚴重車禍，一輛混凝土車過彎時自撞高架道路護欄，應聲90度翻覆橫躺路中，不僅混凝土外溢、護欄被撞毀，車頭更凹陷變形，導致駕駛受困車內，場景駭人。

駕駛47歲黃姓男子受困車內逾一小時，今天下午3點26分經消防隊協助脫困，已經沒有呼吸心跳，仍送台大醫院救治，不幸在下午3點49分宣告不治；轄區中正二警方將依規定報警檢察官相驗，釐清死因。