只拿走內衣褲、女制服！北市變態出沒自助洗衣店 搜刮「一大袋」丟路邊

49歲劉姓男子日前闖入北市一間自助洗衣店，趁別人洗完衣服未拿走的空檔，「全部裝起來」偷走，恐怖的是，他疑似有戀物癖，在店內大喇喇挑選，最後只拿走一套內衣褲、兩件女員工制服，其餘衣物直接丟棄一旁巷弄。警方調閱監視器畫面，釐清出他身分逮人，依法送辦。

中正一分局博愛路派出所日前接獲民眾報案，被害女子供稱，在中正區開封街一段的自助洗衣店洗衣服，途中有事要辦離去，等到要拿衣服時，發現憑空消失不見，嚇得報警。

警方協助調閱監視器畫面，發現是慣竊劉男所為，他趁自助洗衣店無人時，把被害者衣物全部搜刮，只留下女性內衣褲、制服，對其餘衣物「根本沒興趣」，直接丟到附近巷口，依法通知到案說明。由於罪證確鑿，他想賴也賴不掉，警詢後被依竊盜罪函送法辦。