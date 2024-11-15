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水源快速道路「水泥車自撞」車頭凹陷！駕駛意識不清受困

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車頭幾乎全毀…彰化八卦山路小貨車衝下坡 兩人右腿骨折受困

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

黃姓小貨車駕駛員今開車行經彰化縣員林市員草路，不明原因滑落邊坡，路過民眾見狀通報警消，消防局員林分隊趕到，救出兩名受困隨車人員，初步檢傷都是疑似右腿骨折，都送往員林基督教醫院急救。車禍發生原因有待進一步調查。

據了解，車禍地點是員草路二段大轉彎的路段，黃男（53歲）駕駛小貨車滑落邊坡，車頭幾乎全毀，黃男從車窗爬出，坐副駕駛座的30歲外籍移工意識不清，同在副駕駛座的林男（22歲）被夾在變形座位動彈不得。

消防局員林分隊、員林西區分隊、芬園分隊，出動消防、警備、救護各式車輛及13名消防人員、6名義消人員，趕到後先用消防水帶和貨車捆綁帶固定小貨車，再綁粗繩確保小貨車不往下滑動，救難人員用頸圈固定林男的頸部，然後使用油壓破壞器材與枕木撐開變形車頭，以長背板固定救出他。外籍移工由救難人員搬下車。

黃姓駕駛員和林姓男子的意識清楚，黃男臉部及肢體擦傷，林男是黃男的侄子，右眼血腫，右大腿疑似封閉性骨折。外籍移工意識不清，對聲音有反應，臉部兩處撕裂傷，右腳疑似封閉性骨折。三人都已送醫救治。

黃姓駕駛人的小貨車滑落邊坡，消防救難人員救出副駕駛座的兩人。圖／民眾提供
黃姓駕駛人的小貨車滑落邊坡，消防救難人員救出副駕駛座的兩人。圖／民眾提供
黃姓駕駛人的小貨車滑落邊坡，消防人員趕到救出車內受困者，圖／彰化縣芬園鄉同安村長林子瓏提供
黃姓駕駛人的小貨車滑落邊坡，消防人員趕到救出車內受困者，圖／彰化縣芬園鄉同安村長林子瓏提供

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