金門民眾海邊發現陸製「衛星探空儀」 岸巡關切要求下架貼文

金門海漂垃圾超多樣，現在又多一款！近日受颱風外圍環流與東北季風影響，金門北面海岸再度出現大量海漂垃圾，有民眾前天在東北角的「寒舍花」附近海灘散步時，意外在一堆海漂垃圾中發現一台寫有簡體字「衛星導航探空儀」的裝置，他好奇拍照上傳臉書詢問，卻被金門岸巡隊要求他將PO文下架，並派員到場將物品帶走，讓他覺得莫名其妙。

這名曾姓民眾家住在寒舍花海邊附近，沒事常會到海灘散步，若有發現大量海漂垃圾，也會拍照PO網請相關單位協助清除，前天他在海灘發現一個白色儀器上寫著簡體字「衛星導航探空儀」，還有編號與日期，用黑布綁起來，外殼已經泛黃，好奇這東西的用處，便拍照PO網詢問來歷，並寫上「探空變海漂漂、二維條碼還會顯示電話號碼？」等字。

沒想到後來有熱心網友回答，這是「無線電探空儀」，是一隻能飛上天的無線電，通常由氦氣或氫氣氣球搭載升空，在大氣中測量各式數據，並通過無線電將數據傳回地面氣象站點的探空儀，但這樣的設備通常是一次性的，從高空掉下來的無線電很難再被找回，因此往往會落入山區或海洋裡變成垃圾。