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屏東61歲阿伯徒步晨運 行走斑馬線遭撞不治

中央社／ 屏東縣15日電

屏東市今天清晨發生死亡車禍。61歲陳姓男子行走斑馬線要到縣民公園晨運，不料遭重機騎士撞擊送醫不治。屏東警方表示，路口監視器未拍到交通號誌變化，事故原因需進一步釐清。

屏東縣警察局交通隊分隊長俞維晉今天接受媒體聯訪指出，今天清晨5時42分，31歲黃姓重機騎士沿屏東市和生路一段的內側車道行駛，61歲陳姓男子沿和生路一段行走在行人穿越道，雙方發生碰撞，造成陳男死亡，騎士輕傷。

警方調查，陳男住在事發路段附近，清晨5時許，準備前往縣民公園運動。黃姓騎士經酒測，酒測值為0。

警方表示，肇事路口全時均為3色號誌運作，無閃光，但路口監視器未拍攝到號誌變化，確切事故有待進一步釐清。同時提醒用路人務必遵守號誌，行經路口及行人穿越道要減速，對於突發狀況才有反應時間。

屏東市今天清晨發生死亡車禍。61歲陳姓男子行走斑馬線要到縣民公園晨運，不料遭重機騎士撞擊送醫不治。圖／AI生成
屏東市今天清晨發生死亡車禍。61歲陳姓男子行走斑馬線要到縣民公園晨運，不料遭重機騎士撞擊送醫不治。圖／AI生成

屏東縣 死亡 監視器 車禍

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