全國救災指揮通信平台車操作競賽 台南消防局蟬聯4連霸

台南市消防局的南科分隊隊員陳宥均及和緯高級救護分隊隊員楊順翔，上月代表台南，參加全國救災指揮通信平台操作競賽，憑藉豐富的通訊知識、高效操作及應變能力，脫穎而出，再度蟬聯全國第一的好成績。這已是台南連續4年榮獲優勝（第1名）的殊榮。

消防局指出，此次競賽由全國救災指揮通信平台車12個獲配單位參加，主要評比救災指揮通信平台車的專業通訊知識、應變反應速度、設備操作熟悉度等多項指標。

今年消防局派出南科分隊隊員陳宥均及和緯高級救護分隊隊員楊順翔參賽，憑藉著其豐富的通訊知識、卓越的操作能力及高效的應變能力，取得了全國第1的好成績。

消防局局長李明峯說，救災指揮通信平台車是我們應對大型災害時不可或缺的重要裝備。這項成就不僅是消防局辛勤努力的結果，更是台南市在面對突發災難時，能夠迅速、準確應變，保障市民安全的最佳證明。