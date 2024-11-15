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內湖工地水泥塔倒塌砸傷騎士 北市建管處開罰9萬勒令停工

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

北市內湖一處新建工地今午的水泥塔倒塌，造成一名路過騎士閃避不及遭砸。北市建管處表示，水泥塔支架因固定不良導致結構失穩而倒塌，依建築法開罰承造人9萬元罰款，並勒令停工。

建管處說，內湖路一段與港墘路交叉口建案（112建字第220號），工地內灌漿用水泥儲存桶因固定不良倒塌，導致一名機車騎士受傷。受傷者意識清楚，已由工地人員陪同送往內湖三軍總醫院接受治療。倒塌的水泥塔占據車道，影響公共交通。

建管處指出，事故發生後，建管處立即派員前往現場了解。工地已調派吊車，吊車抵達後，迅速移除倒塌的水泥塔，恢復道路通行。建管處也要求施工單位全面檢視工地內其他設施，確保無安全隱患。

建管處經初步調查，水泥塔支架因固定不良導致結構失穩而倒塌，顯示施工單位未依建築法第63條規定，確保施工場所的安全措施，依第89條規定，對承造人處以9萬元罰款，並勒令停工。施工單位須在完成全面安全檢查並改善後，經建管處核准，方可復工。

台北市內湖區一處工地水泥塔倒塌，砸中一名男騎士。記者廖炳棋/翻攝
台北市內湖區一處工地水泥塔倒塌，砸中一名男騎士。記者廖炳棋/翻攝

內湖 建築 罰款

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