影／高雄轎車遭轉彎計程車擦撞 衝自助餐牆柱...單車女受傷
陳姓男子今天上午9時11分許駕駛多元計程車，行經高市鳳南路左轉五甲二路時，擦撞直行由蘇姓男子駕駛的轎車，蘇男車子往前撞到一名騎單車蕭姓婦人，再撞至自助餐店前的牆柱停下，所幸當時自助餐客人不多，詳細肇責由警方釐清。
警方調查，39歲陳姓男子今天上午9時11分許駕駛多元計程車，從鳳山區鳳南路南往北直接左轉五甲二路，適28歲蘇姓男子直行過路口，蘇男來不及反應，擦撞陳男計程車後，往前衝，撞到騎單車經過的58歲蘇姓女子後，車子往前衝至自助餐店前的牆柱才停下。
事故造成2車車頭毀損，蘇女手腳擦挫傷，自助餐店前的籃子損壞，幸當時用餐客人不多，蘇女送醫治療無大礙。
警方獲報到場，對蘇、陳2人施以酒測，無酒駕行為；初步肇事原因研判為轉彎車未禮讓直行車，詳細肇事原因仍需送交大判定。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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