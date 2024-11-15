狂打詐...詐騙金額創新高 彰化今年攔詐4.7億...31億被騙走

投資詐騙猖獗，彰化縣警局長陳明君表示，近來詐騙案以假投資最多，光上個月彰化縣受理的詐騙案財損就高達3億元，平均每日民眾被騙千萬元，雖警方與金融機構1到10月已成功攔阻4.7億元，幫民眾保住血汗錢，但今年至今受理的詐欺案逾8千件，財損也高達31億多元，警方努力打詐，民眾也應提高警覺。

彰化縣警察局今天舉辦「打詐儀表板」說明會，縣警局長陳明君親自分析詐騙數據及案件，並邀請知名歌手陳隨意分享自己遇到詐騙集團經驗，及律師郭棋湧一起宣導預防詐騙。

陳明君說，以彰化縣10月份共受理詐欺案件688件為例，財損總金額3.1億元，其中73%為投資詐騙案，約2億3千多萬元財損 ，其中14%為假交友投資詐騙，詐騙集團用噓寒問暖方式取得被害人信任，甚至被害人陷入假情人陷井而受騙；被騙案件仍以年輕人居多，原因是年輕人接觸網路多，會接觸到詐騙廣告的機會大，佔比高達30到50%，但年長者濟條件好，單一案被詐騙金額則更大。

陳隨意說，不只自己曾被詐騙，周邊也有親友被詐騙，就曾收到臉書訊息說他的臉書違反相關規定，若不處理就會被下架，但點進去連結，臉書卻被詐團「搶走」，甚至勒索，兒子也曾被詐團冒名借錢，兒子的朋友打來說已匯錢給他，嚇得兒子趕快通知眾親友被網路冒名，大家都應提高警覺。

律師郭棋湧說，詐騙集團吸收民眾加入詐團、或提供帳戶等，成員謀取到小利，卻要面對重刑，依打詐專法「詐欺犯罪危害防制條例」規定，詐欺車手或詐欺集團成員，依詐騙金額最重可處12年有期徒刑，併科新臺幣3億元以下罰金，3人以上複合不同詐欺手段，加重刑責二分之一，也提高假釋門檻，刑度提高為三分之二，累犯提高為四分之三，三犯一律不得假釋。