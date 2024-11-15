南投警方攔詐騙量倍於去年 市長張嘉哲慘收幽靈包裹...追回1200

現在詐騙手法日新月異，常常用利誘或簡訊方式讓民眾上當而付出積蓄造成財損，南投縣警局全力防詐、打詐，公布至10月止「前端阻卻」攔阻成功490件，攔阻金額達1億8972萬餘元，是去年攔阻成功件數及金額的200%以上，其中以南投市709件最多，草屯鎮618件居次。

南投縣警局公布「打詐儀表板」，指今年1月至10月，共受理詐欺案2771件、遭騙總金額達10億7508萬；就地域分析，以南投市受理709件占26%最多、草屯鎮618件占23%次之、埔里鎮604件占21%也不少；另分析各詐欺案類，依序為假投資詐騙、網路購物詐騙、解除分期付款騙賣家、假交友投資詐財、中獎通知詐騙；在財損方面則以假投資詐騙占65.7%位居第1名。

縣長許淑華說，依警政署資料顯示，全台僅11月13日這一天的詐騙金額高達4億1000萬元，顯見防堵詐騙的重要性；而南投市長張嘉哲現身分享，今年4月下旬收到1則「可到超商取貨付款」的簡訊，結果取回的是毫無訂購記錄的化妝品，才驚覺自己遭遇「幽靈包裹詐騙」，雖然1200元金額不大，但還是決定追回款項，並在超商客服協助下成功拿回費用。