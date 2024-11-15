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嘉義縣混泥土車急轉彎閃機車 不慎失控翻覆水泥流滿地
嘉義縣中埔鄉台18線與大義路口今天中午發生車禍，一輛混泥土車疑似闖紅燈，在路口差點與機車相撞，混泥土車司機趕忙轉彎，不慎翻覆橫躺路肩，車上載運混泥土全都流滿地，現場2人受傷，詳細事故仍待警方調查釐清。
據了解，台18線與大義路口鄰近國道3號中埔交流道，附近車流量相當大，今天中午有一輛混泥土車與機車險相撞，混泥土車急轉彎翻覆，整車混泥土全都流到地上，後續仍待清理，機車也不慎翻覆，騎車婦人受傷送醫，就連紅綠燈都被撞壞。
警方表示，初步調查發現混泥土車過馬路時疑剛好是紅燈，機車綠燈起步後，兩車在路口險相撞，混泥土車為閃避機車急轉彎，側翻路肩還撞壞號誌箱，目前路口無紅綠燈須派人指揮，機車婦人受傷送醫治療，混泥土車司機輕傷未送醫，詳細事故原因仍待調查釐清。
警方表示，雙方酒測值均為0，將進一步釐清事故原因，並先進行交通疏導；行經路口應減速慢行，注意車前狀況，與前車保持安全距離，遵守交通規則勿闖紅燈，確保自己及他人行車安全。
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