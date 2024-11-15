影／警調聯手查獲愛情詐騙集團逮20人 檢聲押4人獲准

以陳姓男子為首的愛情詐騙集團於3年前招募高姓男子等人，假冒俊帥貌美年輕直播主與被害人聯繫，誘騙投資購買虛擬貨幣，或在直播平台抖內（Donate）直播主，新北市刑大會同新北市調處前天在蘆洲、三重及土城等地，查獲陳男等20人，查扣電腦、現金33萬餘元及1輛賓士汽車，警詢後依法移送，新北地檢署向法院聲請羈押主嫌陳男等4人獲准，其餘16人諭令交保候傳。

新北市刑大日前接獲報案，有民眾遭遇假愛情詐騙，經深入調查，報請新北地檢署緝毒專組檢察官粘郁翎指揮，會同刑事局及調查局新北市調查處人員，本月13日兵分五路前往蘆洲、三重及土城等地執行搜索。查緝人員在現場逮捕主嫌陳姓男子（28歲）及公司負責人高姓男子（33歲）及員工共20人，查扣桌上型電腦與筆記型電腦34台、現金33萬8500元及1輛賓士汽車等證物。

據了解，陳男在新北市三重區設立詐騙機房，陸續自2022年起，招攬高男擔任公司負責人及集團成員 20人，透過設在三重區機房網路設備，以面容姣好女子與不特定被害人攀談培養感情後，誘騙投資購買虛擬貨幣。

見被害人上鉤再改變詐欺手法，使用交友軟體或LINE加入不特定被害人帳號，假冒俊帥貌美年輕直播主與被害人聯繫，發送集團成員拍攝各直播主宣傳影片藉以搭訕、攀談，提供直播平台讓被害人下載，再依「交友攻略」腳本與被害人培養感情，誘使被害人在直播平台抖內（Donate）直播主，若被害人抖內達一定金額，即安排直播主出面與被害人見面，使被害人 深信不疑，持續加碼抖內上開直播平台。

當被害人已無資金財力或察覺受騙，立即冷落或封鎖被害人，使被害人求償無門，陳男等人則朋分不法所得，警詢後依法移送新北地檢署偵辦。